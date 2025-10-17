2015年に福岡県政で3人目の女性副知事に就任した大曲昭恵氏（67）が16日、退任した。県庁で退庁式があり、コロナ禍の対応や教育政策への向き合い方など約10年の在任期間を振り返った。「女性幹部も増えてきた。言うことは言って、自分らしく羽ばたくことが大事」とあいさつした。