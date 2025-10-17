30年以上続くジャズイベント「させぼJAZZ2025」が11月1日、アルカスSASEBO（長崎県佐世保市三浦町）で開かれる。同市出身でグラミー賞を3度受賞したパーカッション奏者、小川慶太さんら4組が出演する。市民有志でつくる実行委員会によると、昨年は演奏のみの「インストゥルメンタル」が中心だったが、今年はより親しみを覚えてもらおうと、歌のパートを増やす構成にした。ボーカリストを加えた小川さん率いるトリオ、ジャズ