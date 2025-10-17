季節ごとに長距離を移動する「旅するチョウ」として知られるアサギマダラが佐賀県基山町宮浦の坂口照男さん（76）の畑に飛来した。秋の七草の一つで、花を咲かせたフジバカマの蜜を求めて、周辺をヒラヒラと舞っている。アサギマダラはフジバカマが好物とされ、興味を持った妻やす子さん（75）が4〜5年前に友人から譲り受けたフジバカマを植栽した。2023年に1匹、24年に2匹の飛来を確認し、「乱舞する光景を見たい」とフジバカ