佐賀県は16日、直近1週間（10月6〜12日）に県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は71人（前週比8人増）だったと発表した。1医療機関当たりの報告数は5・9人。流行発生警報は継続している。同期間に県内24の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は83人（同54人減）、百日ぜきは5人（同6人減）だった。（松本紗菜子）