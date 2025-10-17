高温や病害虫に強い佐賀県産米の新品種「ひなたまる」が、一般栽培で初めての収穫シーズンを迎えた。白石町の生産者は「大粒でさっぱりした味のおいしいコメに仕上がったのではないか」とPR。10月下旬ごろには、県内を中心としたスーパーなどの店頭に並ぶという。ひなたまるは、県農業試験研究センターが約12年かけて開発。県によると、一般栽培が始まった今年は、県内の計約1550ヘクタールで作付けされた。今後、夏の高温など