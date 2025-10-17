61年間にわたりコンサートや発表会の舞台として親しまれ、3月に閉館した「福岡市民会館」（中央区天神5丁目）の解体が進んでいる。工事現場近くでは、名残惜しそうに写真を撮影する人の姿もみられた。市民会館は1963年10月に開館。市民のサークル活動のほか、昭和を代表する歌手の美空ひばりさんのコンサートが開かれるなど長く福岡の文化の拠点だった。老朽化のため閉館し、後継施設の福岡市民ホールが3月にオープンした。