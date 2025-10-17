「江戸時代、佐賀藩はここに将軍家への献上品などを作る窯を開きました。焼き物の産地は『山』と呼ばれ、大川内にあったので『大川内山』になりました」15日午後、伊万里市の大川内山地区。同市観光ボランティアガイドの会の高森美和子さん（63）が、ツアーバスを降りてきた団体客への説明を始めた。関西からの一行で、滞在予定は約60分。案内にあてられる時間は半分程度しかなく、鍋島焼の歴史や特徴に触れられるコースを吟