ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比301.07ドル安の4万5952.24ドルで取引を終えた。米中貿易摩擦の先行きへの警戒感が依然強く、売り注文が優勢だった。米政府機関の一部閉鎖の長期化も引き続き相場の重荷となった。一部の米地方銀行が融資に関する不正行為を巡り訴訟を起こしたと伝わったことも、信用リスクへの懸念から投資家心理を冷やした。ハイ