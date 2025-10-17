ロバーツ監督（c）SANKEI ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が現地15日（日本時間16日）、前日会見に臨んだ。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 シリーズ2勝0敗でリードしながらも、「まだ何も成し遂げていない」と語る指揮官は、チームの集中力維持、大谷翔平選手の状態、そして投手陣の充実ぶりについて言及した