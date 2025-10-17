ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を前に、ドジャースのロバーツ監督が会見に臨み、大谷翔平（31）の状態について語った。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 指揮官は「ショウヘイは今、良い状態にある」と明言し、シリーズを通しての打撃内容を高く評価した。 ロバーツ監督は、先