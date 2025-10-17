米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.422（-0.075） 米10年債3.976（-0.052） 米30年債4.586（-0.039） 期待インフレ率2.277（-0.023） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは大幅低下。これまでサポートされていた４％の水準を完全に下回っており、３．９６％付近まで低下している。 特に具体的な悪材料は出ていないが、米株式市場が序盤