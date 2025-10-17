ドル円、１５０円台前半まで一気に下落見切り売りが強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は米株式市場の下げとともに売りが強まり、ストップを巻き込んで１５０円台前半まで一気に下落した。ドル売りの流れはあったものの、特段の売り材料は見当たらない中、上値が重かったことで見切り売りが出たものと思われる。 １０/２－１０/１０の上昇波のフィボナッチ３８．２％が１５０．７０円付近に来て