◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースのマーク・プライアー投手コーチ（４５）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦前に会見に出席した。同シリーズでは先発陣が好調で、第１戦はスネルが８回１安打無失点、第２戦は山本が９回１安打１失点と好投