「天皇賞・秋・Ｇ１」（１１月２日、東京）宝塚記念１４着以来となるアーバンシックは１６日、美浦Ｗでソウルアンドジャズ（４歳２勝クラス）と併せ馬。馬なりながら７Ｆ９６秒８−３７秒７−１１秒９と鋭く伸びて２馬身先着した。武井師は「息をつくるのがテーマでした。道中の折り合いも良く、最後まで余裕があっていい動きだったと思います。昨年より夏場をうまく越せたと思います」と順調な調整ぶりをアピールした。