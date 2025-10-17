「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）朱鷺Ｓ５着以来のレイベリングは１６日、美浦坂路でエレクトリックブギ（４歳３勝クラス）と併せ馬。手応え優勢に、４Ｆ５４秒２−３９秒０−１２秒０をマークした。鹿戸師は「ここを目標に帰厩し、坂路とコースを併用して順調に乗り込んできました。最近はもうワンパンチ足りない競馬が続いているのでね。うまく折り合ってはじけてくれたら」と期待感を口にした。