【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ホワイトハウスで記者団に、ハンガリーで予定するロシアのプーチン大統領との対面会談について「おそらく2週間ほどのうちだ」と述べ、遠くない時期に実施したいとの考えを示した。