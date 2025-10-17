取材に応じるJOC前会長の山下泰裕氏五輪柔道金メダリストで、2年前に頸髄損傷の大けがを負って長期療養している日本オリンピック委員会（JOC）前会長の山下泰裕氏（68）が、16日までに共同通信などの取材に応じ「いいことも悪いことも、幸運も不運も、いろんなことが起きての人生だ」と語った。現在は首から下がほとんど動かせず、車いすで生活をしている。負傷後、メディアの取材に対応するのは初めて。山下氏によると、2023