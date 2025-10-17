期待が大きかっただけに、失望も大きかったのだろう。10月16日、インドネシアサッカー協会（PSSI）は、同国代表を率いていたパトリック・クライファート監督の解任を発表した。インドネシア代表は今年１月、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の最中にもかかわらず、同国のサッカーを急成長させた韓国人のシン・テヨン監督を電撃解任。オランダ代表のレジェンドであるクライファートを招聘した。だが、日本に０−６で惨