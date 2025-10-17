２３年天皇賞・春など重賞３勝のジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴）が年内で引退し、北海道静内のアロースタッドで種牡馬として繫養されることが決まった。１６日、杉山晴師が発表した。今後は状態を見ながら天皇賞・秋（１１月２日・東京）、ジャパンＣ（１１月３０日・東京）、有馬記念（１２月２８日・中山）の３戦を予定。同師は「数少ないレースになるけど、一つでも多くタイトルを獲らせられるように頑張