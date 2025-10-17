まずは速報です。きょう未明、北広島市の、宿泊施設で火事がありました。火事があったのは北広島市大曲にある平屋建ての宿泊施設です。午前3時ごろ、施設の関係者から「暖炉から出火」と消防に通報がありました。消防や警察によりますと、出火当時、施設内に宿泊客がいましたが、全員避難しけが人はいないということです。火は通報からおよそ1時間半後に消し止められました。警察や消防が出火原因を調べています。