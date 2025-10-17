2025年10月16日、日高町若葉町の町道で3度クマが目撃されました。まず午後5時ごろ、町道を車で走行中の男性が、道路を横切る大きさ90センチほどのクマ1頭を目撃し、日高町役場に通報しました。そのおよそ1時間半後には、同じ町道を車で走行中の別の男性が、道路を横切るクマ1頭を目撃ーさらに、通報を受けて現場に駆け付けた警察官がパトロール中に、大きさ1メートルほどのクマ1頭を目撃しました。警察によりま