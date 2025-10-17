17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比370円安の4万8060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては217.74円安。出来高は1万3041枚だった。 TOPIX先物期近は3192.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIX現物終値比10.92ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48060-370 13041 日経