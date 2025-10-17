シンガー・ソングライターでクリエイターのMegaShinnosuke（24）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。本名の公表を“証明”し、話題となっている。Megaはパスポートの名前の書かれているページの写真を投稿。「みんな全然信じてくれてないけどめがしんのすけ本当に本名だよ」とつづった。Megaは「クレヨンしんちゃん」スピンオフ作品のTVアニメ「野原ひろし昼メシの流儀」オープニング主題歌「ごはん食べヨ」