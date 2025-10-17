「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）７月の函館で新馬戦をレコード勝ちした白毛のマルガは１６日、武豊を背に栗東坂路で５４秒４−３９秒３−１２秒２と軽快な動き。鞍上は「いい動きでした。単走でソフトにでしたが、状態はいいですよ」と順調な様子を伝えた。初陣も手綱を握っており、「夏より落ち着きましたね」と精神面での成長を実感していた。今回は距離短縮の一戦となるが「時計もいいし、いいペースで行ってもバ