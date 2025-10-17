お笑いコンビ「南海キャンディーズ」のしずちゃん（46）が15日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。生まれた時の体重を明かした。この日は「身長が大きい女子と小さい女子が大集合」とし、それぞれの「あるある」についてトークを展開した。身長182センチのしずちゃん。MCの上田晋也から「しずちゃんもやっぱり大きかったのか?昔から」と尋ねられ、「そうですね。生まれた時がまず…5000グラ