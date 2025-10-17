左脇腹痛のため戦列を離れているソフトバンク・近藤健介外野手（32）が16日、筑後ファーム施設でリハビリ練習を行い、チームがCSファイナルS突破した場合、日本シリーズで復帰したいと意欲を示した。「（打撃練習は）確認程度なら、普通に問題なくできる。日本シリーズに向けて、できることはアプローチする」近藤はリーグ2連覇を決めた翌28日に登録抹消され、リハビリ調整を続けている。この日はメディシンボールを使ったト