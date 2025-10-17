「新馬戦」（１８日、東京）土曜東京４Ｒ（牝芝１４００メートル）でデビューするソチミルコ（牝２歳、父リオンディーズ、美浦・宮田）に注目だ。母キラープレゼンスは、２１年ホープフルＳを制したキラーアビリティの異父姉。アイビーＳで有力視される僚馬アートバーゼルや、菊花賞の有力候補ゲルチュタールのいとこに当たる。１６日の最終追い切りは美浦坂路で４Ｆ５４秒７−３９秒６−１２秒６をマークし、軽快な動きを見