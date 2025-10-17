◇阪神大学野球秋季リーグ優勝決定プレーオフ大産大4―3天理大（2025年10月16日シティ信金スタジアム）秋季リーグ優勝決定プレーオフが16日、行われ、大産大が延長10回タイブレークの末、天理大にサヨナラ勝ちし、2季連続12度目のリーグ優勝を決めた。明治神宮大会への出場2枠をかけて、31日から関西地区大学野球選手権に出場する。3―3の10回無死満塁、5番・目川投（2年）が左越えサヨナラ打で、激闘に終止符を打った