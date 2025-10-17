◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦日本ハム 0―3ソフトバンク（2025年10月16日みずほペイペイD）崖っ縁に立たされた。日本ハムはCSでは昨年からソフトバンクに5連敗。アドバンテージも含めて3勝の先行を許し、新庄監督は「一生懸命やった結果。あと4つ勝ったら、また面白いドラマが起こる」と前を向いた。22歳の福島は責められない。CS初先発で自己最長7回1/3で同最多125球を投げ、3安打2失点で同最多の10三振。「