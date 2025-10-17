「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）ショウヘイは１６日、新鞍上の岩田望を背に栗東ＣＷで併せ馬。落ち着いたリズムで直線へ向かうと、鞍上の合図で一気に加速。迫力抜群の脚さばきで併せた２頭に先着した。時計は６Ｆ７９秒５−３６秒１−１１秒４。初コンタクトの鞍上は「先週よりスイッチが入っていい動き。思っていたよりもコントロールは難しくなく、折り合えれば面白いんじゃないかな」と好感触だ。１番人気に支持された