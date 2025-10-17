◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦日本ハム 0―3ソフトバンク（2025年10月16日みずほペイペイD）日本ハム・清宮幸が2安打2盗塁と孤軍奮闘した。初回1死一塁で右前打を放ち、2死から二盗。6回先頭では左前打で出塁し、1死を挟んで再び二盗を成功させた。プロ通算17盗塁。レギュラーシーズンでは一度もない1試合2盗塁で揺さぶっても決定打が出ず、新庄監督は「いつもあと一本なのよ。有原君の時は。最初にガンって崩