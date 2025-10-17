◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦日本ハム 0―3ソフトバンク（2025年10月16日みずほペイペイD）背水の一戦は日本ハムのエース・伊藤に託された。7回無失点で勝利投手になった11日のファーストS第1戦から中5日。「いつも通り平常心でマウンドに上がりたい。簡単に見えて難しいので、いいメンタルで試合に入れるように」。昨年のソフトバンクとのファイナルステージ第1戦は6回途中4失点で黒星。「先頭打者の出塁を許