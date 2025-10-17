「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）栗東滞在中のエネルジコは１６日、ルメールを背にＣＷへ。メイショウヨゾラ（４歳２勝クラス）を３馬身前に見ながらゆったりスタートを切ると、ピタリと折り合って直線入り口では僚馬の背後に。内に切り替えてゴーサインを入れてからは軽やかにストライドを伸ばして併入でフィニッシュした。６Ｆ８１秒８−３６秒９−１１秒１。高柳瑞師が「見た目以上に時計は良かった」と状態の良さを伝え