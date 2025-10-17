米大リーグのポストシーズンは１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）のドジャース（西地区１位）―ブルワーズ（中地区１位）第３戦がロサンゼルスで行われる。先発メンバーが発表され、大谷翔平は１番指名打者でスタメンに名を連ねた。試合開始は日本時間午前７時８分の予定。（デジタル編集部）先発投手は、ドジャースが長身右腕のグラスノー。６回無失点と好投した９日の地区シリーズ第４戦から