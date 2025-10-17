記者会見するG20議長国の南アフリカの担当者ら＝16日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】ワシントンで開かれた20カ国・地域（G20）の財務相・中央銀行総裁会議は16日、2日間の日程を終えて閉幕した。各国が合意し、国際協調の成果を示す共同声明は発出できず、議長国の南アフリカが「世界経済は依然として高い不確実性と複雑な課題に直面している」との議長総括を公表した。議長総括では、トランプ米政権の経済政策など