「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）新コンビを組む武豊を背に１６日、エリカエクスプレスが栗東坂路で最終追い切りを行った。余裕残しの手応えで４Ｆ５３秒２−３８秒５−１２秒０をマーク。初めて手綱を取った鞍上は「思ったより乗りやすかった」と高評価。近走は思うような結果は出ていないが、桜花賞で１番人気になった素質馬がレジェンドの手腕で巻き返す。速さを武器に押し切れるか注目だ。エリカエクスプレスは新コンビ