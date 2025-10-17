女優の吉永小百合が、19日に放送されるテレビ朝日『有働Times』(毎週日曜20:56〜)に出演する。『有働Times』＝テレビ朝日提供同番組は、“日曜のよる、視聴者をもてなす”というコンセプトのもと、NHK『あさイチ』や日本テレビ『news zero』などニュース・情報ワイドの第一線で活躍してきた有働由美子がMCを務めるニュース・情報番組。19日は、それぞれの世界で功績を残した人物や、第一線で活躍中のスターに有働キャスターがじ