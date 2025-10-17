女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（11月23日・宮城県開催）の予選会であるプリンセス駅伝 in 宗像・福津が10月19日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースに31チームが参加して行われる。上位16チームにクイーンズ駅伝出場権が与えられる。【出場31チーム全選手一覧】19日号砲！プリンセス駅伝に世界陸上マラソン7位入賞・大塚製薬の小林香菜がエントリー天満屋はマラソン日本記録保持者の前田穂南（29）が、2年