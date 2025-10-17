中日・柳裕也投手（３１）の今オフの動向が注目されている。２０２１年に最優秀防御率と最多奪三振の２冠に輝いた右腕は今年８月に国内ＦＡ権を取得。ＦＡ宣言をすれば、中日をはじめ複数球団による争奪戦となるのは必至だ。今季は右肩のコンディション不良で４月２４日から約２か月半の戦線離脱があり、３勝５敗、防御率３・２９の成績に終わった。だが、来季のＶ奪回が至上命令の巨人は柳がＦＡ権を行使した場合は本格的な調