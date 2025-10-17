大相撲の英国ロンドン公演が開幕大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。現地会場は超満員に。英紙「ガーディアン」は、ほとんどのファンが初めて生で体感するその魅力と衝撃を「ロンドンのショーケースで相撲のスターたちが力、緻密さ、そして壮観さのバランスを示す」という見出しで詳細に伝えている。1871年開場の歴史を誇り、英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル