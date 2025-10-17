ささいな出来事がきっかけで、恋人の本性が見えてしまうことがある。投稿を寄せた九州地方の30代女性（サービス・販売・外食）は、結婚を前提に同棲していた男性の心無い一言で、関係に終止符を打った。女性が30歳のとき、友人の紹介で知り合った当時37歳の彼氏。結婚を前提にお付き合いをし、彼氏から「まずは同棲したい」と言われたため、一緒に暮らすことにしのだが……。（文：長田コウ）「元カノ達がそんなに良いなら、とっと