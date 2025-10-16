マツダ株式会社は、2025年10月31日～11月9日に東京ビッグサイトにて開催される「Japan Mobility Show 2025」への出展概要を発表した。 同ブースは、テーマを「走る歓びは、地球を笑顔にする」とし、CO₂回収技術や藻類由来のカーボンニュートラル燃料など、持続可能な社会への取り組みを紹介する。また、世界初公開となるビジョンモデルや新型「MAZDA CX-5」欧州仕様車を展示。福祉車両やレ&#