海外メジャー１０勝を含む米女子プロゴルフツアー通算７２勝のレジェンド、アニカ・ソレンスタム（５５）＝スウェーデン＝が設立した財団が主催する女子ジュニア大会「アニカ・インビテーショナル・アジアＰＲＥＳＥＮＴＥＤＢＹサーティワンアイスクリーム」が１６日、静岡県裾野市・ファイブハンドレッドクラブで大会２日目を迎えた。０９年に始まった世界大会は、１１年に中国でアジアで初開催され、日本開催は今回