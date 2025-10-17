男子プロゴルフ国内シニアツアー「ファンケルクラシック」は１７日から３日間、静岡・裾野ＣＣで開催される。１６日はプロアマ戦が行われ、２大会連続優勝中の宮本勝昌（５３）＝シーミュージック＝らが参加した。第１回〜第３回を制した高橋勝成（７５）＝シナコバ＝以来、２人目となる３連覇への期待は高まるが「言っていただけるのは名誉なことだけど、意識すればするほどプレッシャーにかかりますから」と宮本。「明日の