第１０２回箱根駅伝の予選会は１８日、東京・立川市などで行われる。４２校の選手がハーフマラソンを一斉スタートし、１０人の合計タイムの上位１０校が本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。前回、１２位で落選した古豪の明大は、今季から指揮を執る元東京国際大監督の大志田秀次監督（６３）の下、２年ぶり６６度目の復活出場を狙う。１９５１、５２年の箱根駅伝で１０区を走った９５歳のＯＢ小谷野重雄さんは当時、着