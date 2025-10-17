元「ＪＵＤＹＡＮＤＭＡＲＹ」のボーカルで歌手のＹＵＫＩ（５３）の最新ビジュアルにネットが沸いた。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「新曲『Ｓｈａｒｅ』を、１２月１７日にリリースすることが決定いたしました」と報告。１２月２６日に公開予定の劇場アニメーション「この本を盗む者は」の主題歌に決まった。白いフリルシャツ姿の新ビジュアルを公開。昔と変わらぬキュートな近影に、フォロワーは「このＹ