天海祐希主演の人気シリーズ『緊急取調室』（テレビ朝日）。叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で“緊急事案対応取調班（通称：キントリ）”の仲間たちと共に、数々の凶悪犯と心理戦を繰り広げる本作が、ついに完結を迎える。【動画】劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告10月16日より放送スタートする連続ドラマ・第5シーズンでは、有希子率いる“鉄壁の取調べチーム＝キントリ”が再招集。12月2