◇アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV-オーストラリアA代表（18日、ヨドコウ桜スタジアム）日本ラグビー協会は16日、オーストラリアA代表と戦うJAPAN XVの登録メンバーを発表しました。10月から秋のテストマッチシリーズがスタートし、まずはキャップ対象外の試合としてJAPAN XVがオーストラリアAと対戦します。メンバーには2024年に代表デビューした早稲田大学のフルバック・矢崎由高選手や同志社大学のロック・