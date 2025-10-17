11月5日にリリースされるSnow Manの5thアルバム『音故知新』。その収録曲である「BOOST」が10月13日に先行配信リリースされた。同曲は低音が重く響く、アグレッシブな楽曲だ。聴き進めていくと、展開もバリエーション豊かで、メンバーもそれぞれ自身の声質を活かして高音から低音までさまざまな歌声を響かせており、Snow Manらしい多様性を感じることができる。 （関連：【動画あり】Snow Man「BOOST」