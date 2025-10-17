ミニケーブルカーの設備に不具合があったとして、今月12日から休業していた札幌もいわ山ロープウェイが、きょうから営業を再開します。運営会社の札幌振興公社は藻岩山で中腹と山頂をつなぐミニケーブルカーの機械室から異音が確認されたとして、今月12日から臨時休業をしていました。点検の結果、異音の原因は「機械室の装置内部に残っていた古い潤滑剤」と判明したことから復旧作業を終了し、きょ